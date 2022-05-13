Україна відновила трофейну російську техніку на 1,5 млрд грн
Підприємства Укроборонпрому з початку повномасштабної війни Росії в Україні відновили трофейну техніку на 1,5 млрд грн
Про це повідомляє Укроборонпром.
Сума збитків, яких зазнала російська армія, складає 100 млрд гривень.
"Фінансові втрати окупантів на українській землі ростуть. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярди гривень. При цьому сума збитків, нанесених окупантами державному ОПК, склала вже понад 100 мільярдів гривень", - йдеться у брифінгу Укроборонпрому.
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