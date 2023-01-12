Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Так, очільник відомства Микола Сольський зустрівся з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія Джеффрі Онйєамамом і міністром сільського господарства та розвитку села Республіки Мохаммадом Махмудом Абубакаром в межах офіційного візиту делегації Міністерства аграрної політики та продовольства України до країн Африки.

"Микола Сольський зазначив, що навіть попри війну Україна продовжує забезпечувати продовольством країни, які найбільше цього потребують. З цією метою у рамках ініціативи Grain from Ukraine до Нігерії буде направлено 25 тисяч тонн зерна. Постачання продовольства планується у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Раніше Сольський сказав, що у 2022 році попри повномасштабну війну понад 90% підконтрольних Україні полів були засіяні.

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