Україна відправить до Нігерії 25 тис. тонн зерна в межах програми Grain from Ukraine
Нігерія отримає 25 тис. тонн зерна за програмою Grain from Ukraine, яку ініціював президент Володимир Зеленський для забезпечення продовольством країн
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Так, очільник відомства Микола Сольський зустрівся з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія Джеффрі Онйєамамом і міністром сільського господарства та розвитку села Республіки Мохаммадом Махмудом Абубакаром в межах офіційного візиту делегації Міністерства аграрної політики та продовольства України до країн Африки.
"Микола Сольський зазначив, що навіть попри війну Україна продовжує забезпечувати продовольством країни, які найбільше цього потребують. З цією метою у рамках ініціативи Grain from Ukraine до Нігерії буде направлено 25 тисяч тонн зерна. Постачання продовольства планується у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
- Раніше Сольський сказав, що у 2022 році попри повномасштабну війну понад 90% підконтрольних Україні полів були засіяні.
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