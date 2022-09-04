Україна виконала одну умову для подальшої інтеграції в ЄС, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Влада маніпулює і лукавить у питанні виконання умов стосовно отримання статусу кандидата в члени ЄС
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Я думаю, що українська влада буде звітувати про те, як вона серйозно просунулась у виконанні вимог Євроради та Єврокомісії, які нам поставили при наданні статусу кандидата. Можемо констатувати, що єдина вимога, яка виконана - це призначення керівника САП", - вважає вона.
На її думку, в усіх інших речах, які виконуються Україною в той чи інший спосіб є певна маніпуляція і певне лукавство.
"Починаючи від виконання вимоги про зміну відбору суддів Конституційного суду і щодо НАБУ. Ніби запустили зараз конкурс і одночасно зареєстрували законопроєкт про зміну правил відбору. Це підриває цей конкурс на керівника бюро. Так само з законопроєктом про медіа, який в авральному порядку голосується в першому читанні 30 серпня", - зазначила нардепка.
Климпуш-Цинцадзе вважає, що в законопроєкті величезна кількість норм, які "відкочують Україну назад від культурного кордону, який ми вибудували за останні роки з РФ і послаблюють норми щодо обмежень для російських виконавців".
"Частина цих речей підриває нашу національну безпеку, а частина не може пройти непоміченою дрібним шулерством з боку наших партнерів", - підсумувала вона.
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