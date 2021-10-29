Україна використовує зброю для захисту території, - Зеленський про перше застосування "Байрактарів" у зоні ООС

Про це передає ОПУ.

"Збройні Сили України використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника", - сказав він.

На запитання журналістів щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата "Байрактар" у районі проведення Операції об’єднаних сил на сході, Зеленський заявив: "Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо".

Нагадаємо, раніше ЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищивши гармату окупантів.

У німецькому уряді висловили занепокоєння використанням безпілотних літальних апаратів у районі Операції об'єднаних сил після того, як український дрон турецького виробництва "Байрактар" знищив гармату окупантів. Посол України в Берліні Андрій Мельник натомість нагадав про право захищатися.

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