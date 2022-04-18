Україна вимагає від РФ гумкоридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних, – Верещук

Про це повідмила віце-прем'єр-міінстрерка - міністерка питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у телеграм.



"Через загострення сиутації в Маріуполі звертаюся до воєнно-політичного керівництва РФ: ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя в Бердянськ для цивільних осіб", – написала вона російською мовою.



Крім того, Україна вимагає окремий терміновий гумкоридор з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей і інших цивільних.



"Ваша відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини", – зауважила Ірина Верещук.



Нагадаємо, 18 квітня гуманітарні коридори не відкриватимуть - окупанти не припиняють обстріли.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що почався наступ та закликав людей негайно евакуюватись з області. Та станом на 11:00 повідомив, що росіяни захопили Кремінну та вбили кількох цивільних, евакуація неможлива.



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