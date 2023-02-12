Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

"Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні - наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії", - сказав він.

Президент зауважив, що Україна вимагатиме введення санкцій проти всіх елементів російської системи, які залучені у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії. Він заявив, що вони мають бути ізольовані від світової системи.