Україна вимагатиме введення санкцій проти всіх елементів російської системи, які залучені у війні, - Зеленський
Українська влада робить все можливе для того, щоб було запроваджено санкції проти всіх елементів російської системи, які залучені до війни проти нашої країни
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення.
"Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні - наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії", - сказав він.
Президент зауважив, що Україна вимагатиме введення санкцій проти всіх елементів російської системи, які залучені у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії. Він заявив, що вони мають бути ізольовані від світової системи.
- Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 лютого, підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, пов'язаних з РФ.
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