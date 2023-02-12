50 років санкцій для 200 росіян: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 лютого, підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, пов'язаних з РФ
Відповідний документ № 75/2023 разом із рішенням РНБО та додатком до нього розміщено на сайті глави держави.
У рішенні уточнюється, що санкції запроваджуються на підставі внесених СБУ пропозицій.
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Зокрема, обмеження стосуються здебільшого громадян РФ. Санкції запроваджені проти російського дипломата, одного з найближчих помічників Путіна щодо зовнішньоекономічної політики Юрія Ушакова.
Також під санкції потрапив український колаборант Андрій Чернічук, якого російська компанія Росатом назначила генеральним директором тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
- 24 січня Зеленський прокоментував чергові кадрові перестановки та важливе рішення РНБО.
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