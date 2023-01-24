Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України.

"Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі міцніти, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями", - зазначив Володимир Зеленський.

Також він розповів про важливе рішення РНБО:

"Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я запровадив у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом".

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