"Відповідні кроки будуть і надалі": Зеленський про чергові кадрові перестановки та важливе рішення РНБО
Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово: чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. Кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України.
"Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі міцніти, прибирається і буде прибиратись. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями", - зазначив Володимир Зеленський.
Також він розповів про важливе рішення РНБО:
"Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я запровадив у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом".
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