Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України
24 січня президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента
Про це йдеться на сайті глави держави.
Сьогодні, 24 січня, Зеленський підписав указ №41/2023 про звільнення Олексія Кулеби з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Водночас президент України підписав указ №42/2023 та призначив Кулебу заступником керівника Офісу президента України.
Довідково. Олексій Кулеба - український державний діяч, кандидат наук з державного управління та кандидат у майстри спорту з баскетболу.
У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки.
З 2005 по 2008 роки навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при президентові України.
Від 8 лютого по 15 березня 2022 року голова Київської обласної державної адміністрації та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року.
Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.
- Видання "Українська правда" з'ясувало, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис.
- За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".
- 23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.
- 23 січня повідомлялося, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення, а його посаду може зайняти очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Повідомляється, що Тимошенка можуть призначити головою Херсонської обласної військової адміністрації. Обговорення цього питання відбулося задовго до його звільнення з Офісу після скандалу з орендою заміського будинку та елітного авто.
- Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента. Тимошенко подякував Зеленському за довіру та усім очільникам обласних військових адміністрацій за співпрацю.
- На засіданні 24 січня Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, а саме звільнив чотирьох заступників міністрів і підтримав звільнення голів п'яти ОВА.
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