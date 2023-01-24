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Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України

24 січня, 2023 вiвторок
21:00
Суспільство Олексій Кулеба

24 січня президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сьогодні, 24 січня, Зеленський підписав указ №41/2023 про звільнення Олексія Кулеби з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Водночас президент України підписав указ №42/2023 та призначив Кулебу заступником керівника Офісу президента України.

Довідково. Олексій Кулеба - український державний діяч, кандидат наук з державного управління та кандидат у майстри спорту з баскетболу.

У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки.

З 2005 по 2008 роки навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при президентові України.

Від 8 лютого по 15 березня 2022 року голова Київської обласної державної адміністрації та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року.

Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

  • Видання "Українська правда" з'ясувало, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко кілька місяців пересувався Porsche Taycan 2021 року випуску вартістю близько $100 тис.
  • За даними УП, після розслідування було відкрито провадження за фактом несанкціонованого копіювання інформації з системи камер відеоспостереження "Безпечне місто".
  • 23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.
  • 23 січня повідомлялося, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення, а його посаду може зайняти очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Повідомляється, що Тимошенка можуть призначити головою Херсонської обласної військової адміністрації. Обговорення цього питання відбулося задовго до його звільнення з Офісу після скандалу з орендою заміського будинку та елітного авто.
  • Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента. Тимошенко подякував Зеленському за довіру та усім очільникам обласних військових адміністрацій за співпрацю.  
  • На засіданні 24 січня Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, а саме звільнив чотирьох заступників міністрів і підтримав звільнення голів п'яти ОВА.  

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