Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Найближчим часом на засіданні РНБО, в понеділок, будуть прийняті певні рішення. Які саме, ми повідомимо тільки після відповідного указу президента", - сказав він.

Окрім цього, Данілов також відзначив, що останні обшуки на митниці, в податкових органах – це була не "одноразова акція". Всі органи, які заважають працювати підприємствам, бізнесу, повинні "стати чистими від людей, які своїми діями плямують країну", наголосив Данілов.

Читайте також: СБУ розслідує схему легалізацію коштів Медведчука та Козака: пройшли обшуки в будівельних компаніях Києва

"Якщо хтось думає, що всі ці дії, пов'язані з митницею, з іншими органами, це була одноразова акція, вони глибоко помиляються. Запит на справедливість у суспільства, на порядок в державі настільки високий, що ми навіть собі уявити не можемо. Якщо хтось вважає, що він може продовжувати збирати хабарі, заважати працювати підприємствам, бізнесу, обкладати його якоюсь даниною, це стосується всіх органів - Служба безпеки, податківці, митники, поліцейські, решта – повірте, всі органи будуть чистими від таких людей, які збираються плямувати нашу країну. Повірте, у президента на це вистачить політичної волі", - підкреслив він.