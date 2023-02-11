"Якщо хтось думає, що всі ці дії, пов'язані з митницею - була одноразова акція, вони глибоко помиляються": Данілов анонсував чергові рішення РНБО
У понеділок, 13 лютого, Рада національної безпеки та оборони України проведе чергове засідання, на якому будуть ухвалені рішення, що відповідають запитам суспільства на справедливість
Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.
"Найближчим часом на засіданні РНБО, в понеділок, будуть прийняті певні рішення. Які саме, ми повідомимо тільки після відповідного указу президента", - сказав він.
Окрім цього, Данілов також відзначив, що останні обшуки на митниці, в податкових органах – це була не "одноразова акція". Всі органи, які заважають працювати підприємствам, бізнесу, повинні "стати чистими від людей, які своїми діями плямують країну", наголосив Данілов.
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"Якщо хтось думає, що всі ці дії, пов'язані з митницею, з іншими органами, це була одноразова акція, вони глибоко помиляються. Запит на справедливість у суспільства, на порядок в державі настільки високий, що ми навіть собі уявити не можемо. Якщо хтось вважає, що він може продовжувати збирати хабарі, заважати працювати підприємствам, бізнесу, обкладати його якоюсь даниною, це стосується всіх органів - Служба безпеки, податківці, митники, поліцейські, решта – повірте, всі органи будуть чистими від таких людей, які збираються плямувати нашу країну. Повірте, у президента на це вистачить політичної волі", - підкреслив він.
- 24 січня Зеленський прокоментував чергові кадрові перестановки та важливе рішення РНБО.
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