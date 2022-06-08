Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро-2022 з міні-футболу
Збірна України з міні-футболу зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері 7 червня збірна України з міні-футболу провела завершальний матч групового етапу чемпіонату Європи. У Словаччині наша команда зіграла внічию з португальцями - 2:2.
У минулих матчах українська збірна перемогла Угорщину (2:0) та розгромила Туреччину (6:1). Ці результати дозволили Україні вийти в 1/8 фіналу.
У плей-офф виходять перші два місця груп та 4 кращі команди, які зайняли третю сходинку. В результаті українці виграли у своєму квартеті, а в 1/8 фіналу зустрінуться з третім місцем груп E або F – Францією або Казахстаном відповідно.
Минулий чемпіонат Європи з міні-футболу проходив у Києві в 2018 році. Тоді Україна виграла групу, але поступилася у чвертьфіналі Англії.
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