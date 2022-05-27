Україна візьме участь у саміті міністрів оборони НАТО

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Міністри оборони України, Грузії, Фінляндії, Швеції та представники Європейського Союзу візьмуть участь у робочій вечері 15 червня. Вона буде закритою для ЗМІ.

Детальнішу програму заходів в Альянсі обіцяють оприлюднити ближче до дня зустрічі міністрів.

Того ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати – т. зв. "Групи Рамштайн".

Відзначимо, що за підсумками другої зустрічі контактної групи 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів. Зокрема Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них. А Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

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