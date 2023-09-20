Україна внаслідок повномасштабної війни РФ втратила близько 80% вітрогенерації
Міністр енергетики України Галущенко повідомив, що через російське повномасштабне вторгнення Україна втратила близько 80% вітряної генерації
Про це Галущенко розповів в ефірі Українського радіо, передає Урядовий портал.
"Більшість вітрових станцій розташовані на півдні країни, де є для цього відповідні кліматичні умови – передусім необхідна швидкість вітру. На жаль, сьогодні ця частина території тимчасово окупована, і практично вся вітрова генерація відповідно втрачена", - пояснив міністр.
Попри це, він поінформував, що у Миколаївській області цьогоріч запустили вітряну станцію, яка додала у систему 114 МВт.
За словами Галущенка, шельфи Чорного та Азовського морів мають найбільший потенціал розвитку вітрогенерації, але під час війни можливості їх освоювати немає. Водночас міжнародні компанії зацікавлені в інвестиціях у розвиток вітрової генерації в Україні.
"Але ми вже маємо величезну кількість зацікавлених компаній зі всього світу, які прийдуть саме у вітрову генерацію України після нашої перемоги. Ми підтримуємо постійні комунікації з нашими партнерами, які із задоволенням готові приходити в Україну, у вітрову генерацію, потенціал якої ми оцінюємо близько в 140 ГВт електроенергії", - підсумував Галущенко.
- В Україні станом на 31 серпня вже відремонтовані або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості
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