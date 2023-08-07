Україна вперше в історії виграла медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що у вирішальному матчі українські спортсмени перемоги італійців Самуеле Коттафаву з Паоло Ніколаї.

"У першій партії українці мінімально переважили суперників 22:20, виконавши по два ейси та результативні блоки. Остаточно відірватися від італійців Попову й Рєзніку вдалося після екватору другого сету, коли різниця за розіграшами становила вісім очок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що найбільший відрив у матчі зберігся до самого фіналу. Українці вийшли на 8 матчболів, з яких реалізували другий, зафіксувавши підсумкову перемогу.