Україна все ще жива. Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті, - Зінченко про матч у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє ВВС.

За словами Зінченка, кожен з гравців збірної віддасть все, щоб на кілька секунд подарувати українцям посмішку.

"Україна все ще жива. Україна боротиметься до кінця. Це наш менталітет. Ми ніколи не здаємося. Я такий вдячний за підтримку всьому світу. Шотландія — така хороша команда. Я можу пообіцяти всім українцям, що кожен з нас віддасть все, щоб виграти гру та змусити пишатися нами, і, можливо, на кілька секунд ми подаруємо уболівальникам посмішку. Спочатку війни було дуже складно зосередитися на футболі. Усі мої думки були з Україною, українським народом. Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті. У нас немає виправдань, і ми маємо робити свою роботу якнайкраще", - заявив Зінченко.

Україна у відборі на ЧС-2022

1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

25 травня лідер збірної України Андрій Ярмоленко поділився, що не міг дочекатись завершення сезону у "Вест Гемі", щоб приїхати та готуватись до матчу із Шотландією у відборі плей-офф ЧС-2022.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився, що радянська пропаганда вчила його, що "німці та американці – це наші вороги".

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