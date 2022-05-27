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Україна все ще жива. Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті, - Зінченко про матч у відборі на ЧС-2022

27 травня, 2022 п'ятниця
04:57
Спорт Зінченко

Лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко запевнив, що гра у плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії - одна з найважливіших у його житті

Про це повідомляє ВВС.

За словами Зінченка, кожен з гравців збірної віддасть все, щоб на кілька секунд подарувати українцям посмішку.

"Україна все ще жива. Україна боротиметься до кінця. Це наш менталітет. Ми ніколи не здаємося. Я такий вдячний за підтримку всьому світу. Шотландія — така хороша команда. Я можу пообіцяти всім українцям, що кожен з нас віддасть все, щоб виграти гру та змусити пишатися нами, і, можливо, на кілька секунд ми подаруємо уболівальникам посмішку. Спочатку війни було дуже складно зосередитися на футболі. Усі мої думки були з Україною, українським народом. Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті. У нас немає виправдань, і ми маємо робити свою роботу якнайкраще", - заявив Зінченко.

Україна у відборі на ЧС-2022

1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

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Україна
футбол
Збірна України
плей-офф
Олександр Зінченко
війна з Росією
ЧС-2022
збірна Шотландії
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