Україна й Азербайджан уклали угоду про дозволи на міжнародні вантажні перевезення

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідну угоду представники країн підписали під час засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив, що важливо забезпечити українських перевізників достатньою кількістю дозволів, враховуючи зміни логістичних маршрутів до країн Азії та необхідність проїзду через територію Азербайджану як транзитним коридором.

"Я вдячний азербайджанським колегам за вирішення оперативних та довгострокових завдань. Завдяки плідній співпраці всі цьогорічні потреби наших міжнародних перевізників закриті", - наголосив Деркач.

Таким чином Україна та Азербайджан на 2024 рік домовились про:

збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;

можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;

надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Зазначається, що квота для перевізників на наступний рік становитиме 11,5 тисяч дозволів для кожної країни. З них - 6000 універсальних, 5000 - транзитних, 500 - на перевезення до та з третіх країн, 50 - універсальних дозволів для пасажирських перевезень.

Крім того, було прийнято рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.