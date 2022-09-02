Україна й Британія розробляють проєкт для посилення мовлення на тимчасово окупованих територіях
Україна спільно з Великою Британією розробляє проєкт для посилення мовлення на окупованих територіях
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Для нас важливо зберігати контакт з громадянами на окупованих територіях. Разом з британськими колегами ми розробляємо один цікавий проєкт, який дозволяє суттєво посилити можливості розповсюдження українського теле- та радіосигналу на окупованих територіях", - сказав міністр культури.
Мінкульт оприлюднить деталі проєкту після його завершення.
- 25 серпня міністри транспорту України та Великої Британії підписали угоду, за якою Британія зобов’язалася ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої війною української інфраструктури.Міністр транспорту Великої Британії також розповів про пакет підтримки Укрзалізниці обсягом 10 млн фунтів стерлінгів, який раніше анонсував прем’єр-міністр Великобританії на саміті G7.
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