Україна з початку війни уп'ятеро наростила експорт зернових сухопутними шляхами
Україна наростила експорт зернових сухопутними шляхами з 300 тис. тон у березні до 1,5 млн тон у травні
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, виступаючи на засіданні парламентскього комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його словами, Україна експортувала зернових сухопутним шляхом у березні - 300 тис. тон, у квітні - 1 млн тон, тоді як у травні очікується 1,5 млн тон.
При цьому довоєнні показники експорту зернових і олійних складали близько 5 млн тон, зазначив замміністра.
При цьому за оцінкою Мінагро, максимум сухопутними шляхами українськи експортери здатні вивезти 3-4 млн тон.
- Нагадаємо, Британія не послаблюватиме санкцій проти РФ в обмін на коридор для експорту зерна з України.
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