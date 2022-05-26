Україна з початку війни уп'ятеро наростила експорт зернових сухопутними шляхами

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, виступаючи на засіданні парламентскього комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, Україна експортувала зернових сухопутним шляхом у березні - 300 тис. тон, у квітні - 1 млн тон, тоді як у травні очікується 1,5 млн тон.

При цьому довоєнні показники експорту зернових і олійних складали близько 5 млн тон, зазначив замміністра.

При цьому за оцінкою Мінагро, максимум сухопутними шляхами українськи експортери здатні вивезти 3-4 млн тон.

Нагадаємо, Британія не послаблюватиме санкцій проти РФ в обмін на коридор для експорту зерна з України.

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