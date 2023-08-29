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Війна з Росією: хроніка
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Україна за час контрнаступу втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2. Екіпажі вижили, - ЗМІ

29 серпня, 2023 вiвторок
17:49
Війна з Росією танк Leopard 2A6

За час контрнаступу Україна втратила п'ять із 71 танка Leopard 2. Ще близько десяти — пошкоджені і підлягають ремонту

Про це пише американський Forbes, дані якого збігаються з інформацією OSINT-порталу Oryx.

Два зі знищених — це Leopard 2A4 (Україна отримала 50 машин), а три — Leopard 2A6 (партнери передали 21 машину).

У Forbes зазначають, що кожен член екіпажу пʼяти знищених танків (тобто 20 військових) зумів утекти перед тим, як танк згорів чи вибухнув.

Для виживання екіпажу важливо те, що Leopard 2 має спеціальні баштові відсіки для 120-міліметрових боєприпасів, які під час удару вибухають назовні. Тоді як пряме попадання у Т-72, найімовірніше, призведе до загибелі всіх, хто всередині, адже боєприпаси розміщені під баштами.

До того ж пошкоджені німецькі танки можна ремонтувати. Їх відновлюють у Польщі та Німеччині, а потім повертають на фронт. Так може відбуватися багато разів.

Уперше росіяни знищили Leopard 2A4 біля Новопокровки на Запоріжжі. Локацію ідентифікували осінтери з Oryx. Другий Leopard 2A4 окупанти знищили південніше Малої Токмачки. Також танки знищували в районі Роботиного.

  • 24 липня у Берліні заявили, що польські партнери зможуть ремонтувати танки Leopard 2А4, які постраждали на фронті в Україні.
  • В середині червня російські пропагандисти розповсюдили інформацію про знищення щонайменше сім поставлених Заходом танків Leopard та понад 100 бойових броньованих машин. Та ця інформація не мала жодного підтвердження. Її спростували, як наші партнери так і Міноборони України.
пропаганда
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
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