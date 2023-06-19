Про це в інтерв'ю "Настоящее время" розповів Резніков.

"Це війна. Є втрати. Але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку набагато менші, ніж з російської. Тому, коли ви дивитеся російські пропагандистські канали, а вони показують багато зламаної української техніки, моя вам порада – звертайтеся до OSINT-фахівців, їх зараз дуже багато. Ми сміялися, наприклад, коли той самий Leopard, який, дійсно, був "травмований" – це війна – показували російські пропагандистські канали з різних сторін, порахували, помножили й мультиплікували", – сказав міністр оборони України.

Резніков наголосив, що нині триває ремонт танку: "У нас все на базі, все ремонтують. Поранений Leopard підлікується".

Він підкреслив, що українські командири демонструють гнучкість, використовують нагоди, обережно просуваються, на відміну від російських військ, які зазнають безглуздих втрат й застосовують тактику масового наступу.

"Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", – додав міністр.