Україна заарештувала 14 російських літаків через польоти до окупованого Криму
Прокуратура арештувала 14 літаків російського авіаперевізника "Газпром авіа", які незаконно переправляли пасажирів в окупований Крим
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Слідчі встановили, що російська авіакомпанія "Газпром авіа" використовувала 14 пасажирських літаків незаконно для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.
За даними Офісу генпрокурора, не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.
"Ці дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України", - йдеться в повідомленні.
Загалом за клопотанням прокуратури автономії під арештом перебувають 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, чим порушили норми міжнародного права та законодавство України.
- Нагадаємо, 6 грудня 2021 через незаконні перельоти до Криму Україна арештувала 13 літаків російського авіаперевізника.
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