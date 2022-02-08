Україна заарештувала 14 російських літаків через польоти до окупованого Криму

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



Слідчі встановили, що російська авіакомпанія "Газпром авіа" використовувала 14 пасажирських літаків незаконно для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.



За даними Офісу генпрокурора, не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.



"Ці дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України", - йдеться в повідомленні.



Загалом за клопотанням прокуратури автономії під арештом перебувають 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, чим порушили норми міжнародного права та законодавство України.

Нагадаємо, 6 грудня 2021 через незаконні перельоти до Криму Україна арештувала 13 літаків російського авіаперевізника.