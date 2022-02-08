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Україна заарештувала 14 російських літаків через польоти до окупованого Криму

8 лютого, 2022 вiвторок
14:57
Кримінал літак

Прокуратура арештувала 14 літаків російського авіаперевізника "Газпром авіа", які незаконно переправляли пасажирів в окупований Крим

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, що російська авіакомпанія "Газпром авіа" використовувала 14 пасажирських літаків незаконно для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.

За даними Офісу генпрокурора, не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.

"Ці дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України", - йдеться в повідомленні.

Загалом за клопотанням прокуратури автономії під арештом перебувають 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, чим порушили норми міжнародного права та законодавство України.

  • Нагадаємо, 6 грудня 2021 через незаконні перельоти до Криму Україна арештувала 13 літаків російського авіаперевізника.

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