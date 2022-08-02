Україна заарештувала 4 судна, які вивозили викрадене Росією українське зерно

Про це повідомив у Facebook Офіс генерального прокурора.

За даними слідчих, судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, взявши участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, і, таким чином, були знаряддям вчинення злочинів.

"Судна "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором РФ, а також сирійське судно здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується РФ як "сіра зона" для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Триває розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України).

15 липня Офіс генпрокурора України повідомив про підозру двом капітанам російських суден, які перевозили крадене українське зерно.

20 липня стало відомо про те, що російські судна з 54 тис. украденого в України зерна зайшли до портів Сирії.