Україна заборонила російським суднам заходити у свої внутрішні річкові води
Україна з 1 січня 2022 року закрила російським суднам доступ до своїх внутрішніх річкових вод
Про це йдеться у законі "Про внутрішній річковий транспорт", який оприлюднено на офіційному сайт Верховної Ради.
Згідно з законом, забороняється доступ до внутрішніх вод України суднам під прапором держави-агресора, які перевозять пасажирів і вантаж між річковими портами. Також забороняються каботажні рейси суден під російським прапором.
Зокрема, заборонено реєстрацію російських плавальних засобів у Державному судновому реєстрі України.
Згідно з документом, до внутрішніх вод країни належать такі річки, як Дністер, Дунай та Дніпро.
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