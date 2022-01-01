Україна заборонила російським суднам заходити у свої внутрішні річкові води

Про це йдеться у законі "Про внутрішній річковий транспорт", який оприлюднено на офіційному сайт Верховної Ради.

Згідно з законом, забороняється доступ до внутрішніх вод України суднам під прапором держави-агресора, які перевозять пасажирів і вантаж між річковими портами. Також забороняються каботажні рейси суден під російським прапором.

Зокрема, заборонено реєстрацію російських плавальних засобів у Державному судновому реєстрі України.

Згідно з документом, до внутрішніх вод країни належать такі річки, як Дністер, Дунай та Дніпро.

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