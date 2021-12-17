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Україна закупить 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір" проти COVID-19
Перший заступник очільника МОЗ Олексанр Комарида повідомив, що Україна має намір закупити таблетки"Молнупіравір" компанії Merck, які даватимуть пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання
Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю, 17 грудня.
"16 грудня Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19. "Молнупіравір" - це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби", - сказав Комарида.
Він зазначив, що Великобританія вже зареєструвала цей препарат для лікування пацієнтів хоча б з одним фактором ризику, серед яких надмірна вага, вік 60+, цукровий діабет або хвороби серця.
"Молнупіравір" - це таблетки, тому вони не вимагають особливих умов зберігання і їх зручно приймати. Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання", - додав заступник очільника МОЗ.
"16 грудня Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату "Молнупіравір", який використовується для лікування COVID-19. "Молнупіравір" - це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби", - сказав Комарида.
Він зазначив, що Великобританія вже зареєструвала цей препарат для лікування пацієнтів хоча б з одним фактором ризику, серед яких надмірна вага, вік 60+, цукровий діабет або хвороби серця.
"Молнупіравір" - це таблетки, тому вони не вимагають особливих умов зберігання і їх зручно приймати. Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання", - додав заступник очільника МОЗ.
- Нагадаємо, Велика Британія першою в світі схвалила таблетки Merck проти коронавірусу.
- 4 листопада в Україні почали випробування пігулок проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck.
- 16 грудня Україна підписала договір з компанією Pfizer на закупівлю таблеток "Паксловід" від коронавірусу.
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