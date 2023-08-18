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Україна заплатила сонячним станціям в окупації за електроенергію 320 млн грн, - Bihus.Info

18 серпня, 2023 п'ятниця
15:27
Економіка Сонячні_батареї

Сонячні станції під російською окупацією отримували оплату від України за електроенергію понад 320 млн грн. Хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою

Про це пише Bihus.Info.

Зазначається, що з початку вторгнення РФ в Україну кілька десятків "зелених" станцій потрапили під окупацію. За даними ЗМІ, серед них сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

Як зазначають журналісти, липня 2022-го по липень 2023-го ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від держпідприємства "Гарантований покупець".

"Для "КД Енерджі 2", "Нацпрод" і "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" з проплат неможливо виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів, якщо такі відбувались", - додають у повідомленні.

При цьому братом заступника голови ОП Ростислава Шурми, а також співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є Олег Шурма. Bihus.Info зазначає, що станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми й партнерів.

Однак, власником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми. Журналісти встановили, що Шурма і Божко підтримували близькі відносини.

За даними журналістів, оплату за "зеленим тарифом" в окупації також отримували низка інших виробників, зокрема СЕС компаній "Скіфія-Солар-1" і "Скіфія-Солар-2" бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

"У чому проблема з проплатами станціям в окупації? По-перше, за даними, отриманими від "Укренерго", більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об’єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 р. Тобто вони не мали фізичного зв’язку з нею через пошкоджені або відключені лінії електропередач", - пояснюють журналісти.

Відтак, за словами Bihus.Info, електроенергія з СЕС в окупації, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там.

"По-друге, дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій до обленерго, а звідти до "Укренерго", яка потім передавала їх ДП "Гарантований покупець" для оплати, в принципі неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв’язку з обладнанням", - йдеться у повідомленні.

Але, за словами журналістів, "є серйозні підстави сумніватися у правдивості цих тверджень". Водночас людина, що представляє інтереси ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і "Грандпауєр ЛЛС", ім'я якої залишено без зазначення, повідомила, що компанії технічно не можуть встановити, до якої енергосистеми була спрямована постачана електроенергія.

"За його словами, до квітня 2023 р. дані про генерацію, зафіксовані на лічильниках СЕС, вдавалось передавати до обленерго "партизанськими методами" від співробітників, які залишились в окупації. Він вважає цю електроенергію українською і такою, що мала оплачуватись державою, навіть якщо вона не могла бути продана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов'язання перед банками. Запис телефонної розмови є в розпорядженні Bihus.Info, однак на прохання співрозмовника він не використаний у відеоверсії матеріалу", - повідомили журналісти.

З Олегом Шурмою зв’язатися не вдалося. Ростислав Шурма на письмовий запит редакції не відповів.

Починаючи з липня 2023 року, розрахунки з електростанціями, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і генерують електроенергію після окупації, були призупинені.

"Питання про те, що робити з оплаченими грошима, наразі залишається невирішеним. В Нацкомісії з енергетики повідомили, що влітку 2023 р. на нараді в Міненерго обговорювали кілька варіантів: врахування цих коштів як оплату боргів за періоди до початку окупації або звернення до виробників за поверненням коштів", - підсумували у виданні.

  • За оцінкою британської розвідки, удари РФ по енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжаться, проте Україні вистачить запасів палива протягом зимового періоду.

Україна
журналісти
Енергія
окуповані території
Запорізька область
Андрій Єрмак
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