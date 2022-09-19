Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що Україна виступить про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи як репарації за розв'язану війну.

За даними джерел видання, високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великобританії.

Крім того, подібні дискусії проводились українською стороною з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Як нагадало видання, раніше глава Мінфіну США Джанет Єллен заявляла, що законодавство, що діє в країні, не дозволяє Вашингтону стягнути репарації з РФ, оскільки Сполучені Штати не є учасником війни.

Як пише видання, США могли б застосувати закон про торгівлю з ворогом або закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Репарації були підтримані у спільній заяві міністрів фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Ліз Трасс як міністр закордонних справ висловила принципову підтримку цієї ідеї.

Санкційне законодавство Великобританії та Європи дозволяє державам заморожувати активи російського Центробанку та деяких олігархів, але не передбачає перманентний арешт, не кажучи вже про їхню односторонню передачу до фонду відновлення України.

9 вересня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій. При цьому, втрати, завдані Україні повномасштабним вторгненням РФ, оцінюються набагато вище. Однак сума в $300 млрд відповідає активам Центробанку Росії в країнах G7, заморожених через санкції.

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