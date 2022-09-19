English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - Guardian

Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - Guardian

19 вересня, 2022 понедiлок
00:04
Світ Генасамблея ООН

Україні запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв'язану війну

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що Україна виступить про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи як репарації за розв'язану війну.

За даними джерел видання, високопосадовці Мін'юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великобританії.

Крім того, подібні дискусії проводились українською стороною з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Як нагадало видання, раніше глава Мінфіну США Джанет Єллен заявляла, що законодавство, що діє в країні, не дозволяє Вашингтону стягнути репарації з РФ, оскільки Сполучені Штати не є учасником війни.

Як пише видання, США могли б застосувати закон про торгівлю з ворогом або закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Репарації були підтримані у спільній заяві міністрів фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Ліз Трасс як міністр закордонних справ висловила принципову підтримку цієї ідеї.

Санкційне законодавство Великобританії та Європи дозволяє державам заморожувати активи російського Центробанку та деяких олігархів, але не передбачає перманентний арешт, не кажучи вже про їхню односторонню передачу до фонду відновлення України.

  • 9 вересня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій. При цьому, втрати, завдані Україні повномасштабним вторгненням РФ, оцінюються набагато вище. Однак сума в $300 млрд відповідає активам Центробанку Росії в країнах G7, заморожених через санкції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Генасамблея ООН
війна з Росією
США
Читайте також:
ООН
16 вересня, 2022 п'ятниця
Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
Сауль Альварес
17 вересня, 2022 субота
Найбагатший боксер світу розповів, кого вважає найкращим бійцем світу
наступ ЗСУ
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
00:31
Пентагон
Реакція Росії на невдачі в Україні непередбачувана, - Пентагон
2022, неділя
18 вересня
23:41
Катерина Поліщук, Пташка
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
23:36
Ексклюзив
Юлія Осмоловська
Країни, які тяжіли до РФ, переоцінюють свої геополітичні орієнтири, - експертка-міжнародниця Осмоловська
22:37
Оновлено
Негода на Сумщині
На Сумщині внаслідок негоди одна людина загинула, ще 8 постраждали, зокрема дитина
22:26
Ексклюзив
Куп'янськ, Харківщина
Росіяни замінували майже всю територію Харківщини, де перебували, - журналіст
22:19
Комусь здається, що після низки перемог маємо певне затишшя, але це – підготовка, - Зеленський
22:19
Аналітика
Сергій Згурець
Росія не може розраховувати на успіх навколо Бахмута та під Донецьком. Колонка Сергія Згурця
21:57
Прощання з Романом Косенком
На Майдані Незалежності попрощалися з бійцем ДУК Косенком
21:44
Олексій Аюшеєв
В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
21:42
корвет класу Ada
У Туреччині збудували корпус корвета "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України
21:37
воїни ЗСУ
ЗСУ за добу понад 40 разів ударили по окупантах: уразили живу силу, опорні пункти й понтонні переправи, - Генштаб
21:21
на фото: труна
Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету II, першу леді прийняла принцеса Уельська
21:13
окупанти РФ
У РФ мобілізовують на війну під виглядом охорони важливих об'єктів, а на окупованій частині Луганщині - пропонуючи роботу в "МВС", - Генштаб
20:53
Новонароджене тюленя Ведделла
Перші в цьому сезоні: біля антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися дитинчата тюленів
20:40
ЗСУ
РФ за добу завдала по Україні 3 ракетних і 11 авіаударів, здійснила понад 40 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
20:24
Алла Горська, "Автопортрет з сином"
Цей день в історії: у Ялті народилася Алла Горська, помер підстрелений в Києві російський прем'єр Столипін
20:21
Мелітополь
У Мелітополі пролунав вибух, - міський голова Федоров
20:18
Інтерв’ю
Путін та Сі Цзіньпін
Удар по Кримському мосту чи взяття Херсона змусило б деморалізованих росіян покидати свої позиції, - Фейгін
20:03
Переможниця дитячого Євробачення-2022 Злата Дзюнька
"Суспільне" оголосило переможницю національного відбору дитячого Євробачення-2022
19:46
Михайло Подоляк
"РФ дістала політичний нафталін": Подоляк прокоментував заяву ексміністра Румунії про розчленування України
19:30
Боєць "Азова" Орест
Азовець Дмитро Козацький (Орест) переміг на міжнародному фотоконкурсі зі світлинами з Азовсталі
19:16
Названо переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського
Названо переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, їх привітали в онлайн-форматі
19:04
Ексклюзив
опалення
Люди мають знайти варіант у випадку критичної ситуації з ТЕЦ, - ексміністр енергетики Оржель
18:37
Саломе Зурабішвілі
Відповіддю на військові злочини має бути правосуддя: президентка Грузії про звірства РФ в Ізюмі
18:23
Ексклюзив
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Частина опозиції у Вірменії назве будь-яке врегулювання карабаського питання зрадою націнтересів, - експерт-міжнародник Данилов
18:18
РФ забирає на війну з Україною системи ППО з-під Петербургу
Фінляндія помітила, як РФ забирає на війну з Україною системи ППО з-під Петербургу
18:13
Нікопольський район
Росіяни запустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів: двоє цивільних загинули, ще троє постраждали
17:36
Військові шпиталі РФ відмовляються лікувати "добровольців", яких поранили в Україні
17:34
ЗСУ
У мережі показали, як воїни ЗСУ форсували річку Оскіл
17:29
Укренерго
Україна продала Євросоюзу електроенергію на понад 4 млрд грн
17:17
Інтерв’ю
ЗСУ
На правому березі Дніпра в 20 тис. росіян закінчується амуніція, пальне, і їжа: їх треба взяти в полон, - генерал Скшипчак
17:06
ракетний удар
На межі Донецької й Запорізької області зафіксували запуск ракет, - Андрющенко
17:03
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
За два дні в деокупованому Ізюмі правоохоронці ексгумували 59 тіл вбитих РФ українців
16:59
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Союзники Путіна вже намагаються дискваліфікувати Росію з політичного клубу, - політологиня-міжнародниця Константинова
16:41
Новій бригаді - нова техніка: Порошенко відвідав бійців, які готуються до відправки на передову
16:38
Маріуполь окупанти
У Маріупольському районі росіяни почали приховану "мобілізацію", - Андрющенко
16:37
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська
В Україні за добу внаслідок обстрілів окупантів загинули вісім цивільних мешканців, ще 33 поранені
16:02
російський окупант
"Ділять награбоване". Подоляк пояснив, хто по кому стріляв у Херсоні
16:00
Вільям Саліба (другий зліва), Гарбріель Жезус (праворуч), Арсенал
"Арсенал" відібрав у "Манчестер Сіті" лідерство в чемпіонаті Англії
15:59
Запоріжжя
Били з артилерії й танків: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 30 цивільних об'єктів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV