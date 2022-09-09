Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій, — Денис Малюська
Україна буде домагатися від Росії репарацій у розмірі $300 млрд через збитки, завдані повномасштабним вторгненням
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Малюська анонсував, що на Генеральній Асамблеї ООН Україна збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.
"Ми хочемо отримати компенсацію за весь збиток, який Росія завдала Україні своєю агресивною війною", - сказав міністр.
При цьому, втрати, завдані Україні повномасштабним вторгненням РФ, оцінюються набагато вище. Однак сума в $300 млрд відповідає активам Центробанку Росії в країнах G7, заморожених через санкції.
Київ запросив доступ до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств і конфіскованої власності російських олігархів.
- У липні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив в ефірі Еспресо, що на відновлення інфраструктури України потрібно понад $1 трлн і що в уряді розраховують на репарації та заморожені активи Росії.
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