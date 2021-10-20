Україна запропонувала свої підземні сховища для зберігання страхового запасу газу країн ЄС

Про це повідомила пресслужба Укртрансгазу.



"Укртрансгаз як Оператор газосховищ України готовий запропонувати послуги українських ПСГ для зберігання страхового запасу газу країн ЄС", - йдеться у повідомленні.



За словами голови Укртрансгазу Сергія Переломи, через критичну ситуацію, яка склалася на енергетичному ринку Європи у 2021 році, керівництво ЄС повернулося до питання страхових запасів газу, котрі дали б змогу мінімізувати загрози енергетичній безпеці країн європейського континенту у разі дефіциту постачання газу чи різкого коливання цін, яке відбувається останні кілька місяців.



Перелома нагадав, що Єврокомісія вже почала вивчення цієї теми та пошук потенційних майданчиків для довгострокового зберігання обсягів "страхового" газу.



Він наголосив, що українські ПСГ готові взяти на себе функцію зберігання страхових запасів газу країн ЄС.



"Україна має що запропонувати своїм європейським партнерам. Безперечно, для цього необхідно включити українські ПСГ до переліку майданчиків, де такий страховий запас може зберігатися, та налагодити інфраструктуру для безперешкодного транспортування газу між європейськими країнами, зокрема між Україною, Польщею та Угорщиною", - цитує пресслужба слова Переломи.



Він додав, що таке партнерство буде надійним та взаємовигідним як для України, так і для країн ЄС.



За інформацією Укртрансгазу, обсяг мережі українських підземних газосховищ сягає 31 млрд куб.м та є найбільшим серед країн Європи. Оператор газосховищ щороку використовує близько 60% потужностей ПСГ для задоволення потреб внутрішніх споживачів України, залишаючи близько 40% для зберігання газу компаній-нерезидентів, котрі минулі два роки активно користувалися послугами українських підземок.

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