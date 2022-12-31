Україна запустила процес побудови XXI століття, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Майбутня система безпеки буде створена. ЇЇ формування може бути революційним: все обвалиться в результаті колапсу і прийдуть "чорні лебеді" або ж вона буде поступово революційною. І дуже важливо зрозуміти чи буде світ побудований на суперництві демократії проти автократії чи країн Заходу проти Сходу. Якщо говорити про автократію та демократію, то це система зло і добро. І показати світові де добро, а де зло - це наша місія. Наша непроста місія, оскільки ми платимо за нею дуже велику ціну", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив, що після перемоги у війні з РФ, Україна стане основним членом нової світової системи безпеки.



"Наша війна є першою війною XXI століття. Ми запустили процес побудови XXI століття.Як перший результат цього є те, що ми повірили в себе, як нація і як держава, а росіяни - ні. Ми зрозуміли, що компроміси заради компромісів нікуди не ведуть, а росіяни вважають, що імперіалістична політика може застосовуватися знову і знову. Дуже важливо, щоб Україна разом із країнами Заходу поставили Путіна на місце. Тому зараз не існує системи безпеки і без України вона існувати не може", - додав він.



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