Про це в ефірі Еспресо заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.

"Ми маємо дані на серпень - це понад $1 млрд, які надійшли на територію України у вигляді сплачених коштів за зернові. З них сплачені податки, оренда паїв, також за них закуповуються всі матеріали для здійснення посівної кампанії озимих культур. У серпні ми зробили експорт на рівні 4,5 млн тонн, у вересні ця цифра по всіх напрямках (не лише морських) склала 6,9 млн тонн", - зазначив він.

Марчук розповів, скільки Україна втрачає на експорті.

"Звичайно, ми втрачаємо, в цей період часу минулого року ми експортували на 35% більше. Це теж відкладається у коштах, які недоотримують як бізнес, так і держава у вигляді податків", - підсумував експерт.