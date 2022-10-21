Україна заробила понад $1 млрд на зерні, експорт впав на 35%, - заступник голови Всеукраїнської агарної ради
Станом на серпень понад $1 млрд надійшов до України у вигляді сплачених коштів за зернові. Ці кошти пішли на сплату податків, оренду паїв та підготовку до посівної озимих культур
Про це в ефірі Еспресо заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.
"Ми маємо дані на серпень - це понад $1 млрд, які надійшли на територію України у вигляді сплачених коштів за зернові. З них сплачені податки, оренда паїв, також за них закуповуються всі матеріали для здійснення посівної кампанії озимих культур. У серпні ми зробили експорт на рівні 4,5 млн тонн, у вересні ця цифра по всіх напрямках (не лише морських) склала 6,9 млн тонн", - зазначив він.
Марчук розповів, скільки Україна втрачає на експорті.
"Звичайно, ми втрачаємо, в цей період часу минулого року ми експортували на 35% більше. Це теж відкладається у коштах, які недоотримують як бізнес, так і держава у вигляді податків", - підсумував експерт.
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