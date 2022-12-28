Україна засудила незаконне перебування чиновника адміністрації Путіна Кирієнка на території ЗАЕС

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним в’їздом чиновника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка на тимчасово окуповану територію України у Запорізькій області, зокрема й його перебуванням на українському ядерному об’єкті – Запорізькій атомній електростанції", - ідеться в заяві міністерства.

Зазначають, що ці протиправні дії посадовців РФ вчергове порушують міжнародне право та законодавство України. Також приїзд Кирієнка демонструє повне ігнорування Росією вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагали від неї негайно вивести свої війська та інший персонал з території ЗАЕС. Також було проігноровано вимогу надати українським компетентним установам можливість відновити повний контроль над станцією та забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації.

Міністерство в заяві наголошує, що Україна розраховує на дієві та ефективні зусилля держав-членів МАГАТЕ, а також на рішучі дії з боку гендиректорка агентства Рафаеля Гроссі у протидії злочинам країни-агресорки стосовно ядерних об'єктів України. Також країна розраховує, що ці зусилля сприятимуть протидії цинічному нехтуванню чинних норм ядерної безпеки і захищеності.

Також міністерство закликало країни-союзників та інституції ЄС прискорити запровадження дієвих заходів реагування на злочинні дії Росії стосовно українських ядерних об'єктів, що тривають. Ці заходи повинні включати розширення санкцій проти російської корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також проти інших ключових чинників атомної енергетики РФ.

Крім того, МЗС наголосило на нагальності пришвидшення запровадження механізмів, які б дозволили повністю припинити співпрацю з РФ у сфері ядерних технологій. Також ці механізми повинні обмежити права і привілеї Росії в МАГАТЕ.

"Очікуємо на послідовну та безкомпромісну позицію всіх членів світового співтовариства у забезпеченні обов’язковості політичних, економічних та правових наслідків для держави-терориста за всі її злочини та протиправні дії. Наголошуємо на важливості притягнення усіх злочинців до кримінальної відповідальності та незворотності покарання", - підсумували в заяві.

27 грудня міністр енергетики України заявив, що Росія на Запорізькій АЕС планує замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію".