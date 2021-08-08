Україна завершила Олімпійські ігри у Токіо з 19 медалями
Збірна України здобула на Олімпійських іграх-2020 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Останню медаль для нашої команди 8 серпня виграла Олена Старікова, яка здобула срібло у спринті у велотреку.
Золото нашій національній команді у категорії до 87 кг приніс борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою. Боксер Олександр Хижняк отримав срібло у вазі до 75 кг.
В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Марта Федіна і Анастасія Савчук серед дуетів у артистичному плаванні, які також стали третіми у складі збірної Україниу групових вправах.
Здобувши 19 медалей, збірна України повторила досягнення Олімпіади-2012, де у нашої команди також було 19 нагород - 5 золотих, 4 срібних і 10 бронзових медалей.
На Олімпіаді-2016 у Ріо українці отримали лише 11 нагород - 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.
Найуспішнішою для збірної України стала Олімпіада-1996 в Атланті, де наші спортсмени здобули 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових медалей.
- Нагадаємо, 8 серпня Олена Старікова здобула срібло у спринті у велотреці на Олімпійських іграх у Токіо.
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