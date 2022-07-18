Україна завершила процес ратифікації Стамбульської конвенції
Україна офіційно завершила процедуру ратифікації Стамбульської конвенції. Відповідні документи передали заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге
Про це повідомляє генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич у твітері.
"Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна є 36-тою державою-учасницею цього знакового договору", - пише Бурич.
- Нагадаємо, 21 червня президент Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)
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