Про це повідомляє генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич у твітері.

"Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна є 36-тою державою-учасницею цього знакового договору", - пише Бурич.

Нагадаємо, 21 червня президент Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)

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