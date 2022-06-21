Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)
Про це він повідомив у Instagram.
"Підписаний! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації", - написав Зеленський.
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами була відкрита для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Підписана 46 країнами та Європейським Союзом (Україна підписала у листопаді 2011 році), набула чинності у 2014 році.
Це перший документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.
- Верховна Рада 20 червня проголосувала за ратифікацію Стамбульскої конвенції.
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