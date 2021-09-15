Україна зайшла в епідемічний сезон, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна увійшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус
Про це Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє РБК-Україна.
"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і прогнозовано у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", - заявив міністр.
Він додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID.
"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли в школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей проміжок часу найбільш передається від людини до людини. Ці цифри не повинні нас лякати, якщо у нас буде рости кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", - додав Ляшко.
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