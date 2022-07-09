Про це повідомляє Спортивний комітет України.

У Бірмінгемі (США) Анжеліка Терлюга у категорії до 55 кг на груповому раунді змагань розпочала з нічиєї проти бразилійки Валерії Кумізакі 3:3. Далі срібна медалістка Олімпіади-2020 здолала олімпійську чемпіонку Івет Горанову 3:0 та Дженніфер Варлінг з Люксембургу 4:1. А в півфіналі перемогла американку Трініті Аллен - 8:1. У фіналі українка здолала представницю Єгипту Ахлам Юссеф - 1:0.

Ще одне золото виграла 17-річна плавчиня Софія Гречко на дистанції 200 м у моноласті. Вона подолала дистанцію за 1 хв 29,57 сек.

Бронзову медаль виборола пауерліфтерка Анастасія Дерев’янко. Українці в присіданні підкорилася вага 187,5 кг, жим лежачи — 115 кг, станова тяга — 180 кг. Результат за сумою трьох видів програми — 482,5 кг.

Інша українська пауерліфтерка Лариса Соловйова здобула бронзу у середній вазі, та отримала нагороду вже на п'ятих Всесвітніх іграх. У присіданні вона взяла вагу 215 кг, жимі лежачи — 160 кг, становій тязі — 217,5 кг. У сумі це дало 592,5 кг.

На Всесвітніх іграх проводяться змагання у видах спорту, які не входять до олімпійської програми. Серед іншого з карате, яке було в програмі Олімпіади-2020, але одразу після дебюту було виключено з неї.

28 травня Анжеліка Терлюга перемогла болгарку Івет Горанову та стала чемпіонкою Європи.

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