Україна зібрала у криптовалюті понад $60 млн на допомогу військовим, - Мінцифра
Криптофонд України зібрав понад $60 млн для військових, із яких більш ніж 34 млн криптодонатів витратили на спорядження та сухпайки
Про це заявили в Мінцифри.
"Криптофонд України вже зібрав понад $60 млн на потреби ЗСУ", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві зауважили, що криптоактиви значно масштабують зусилля України залучати додаткові кошти на підтримку військових.
"У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних Сил України. Понад 34 млн криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій", - наголосили в Мінцифрі.
Усі офіційні криптогаманці міністерства є на сайті. Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу.
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