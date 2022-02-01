Україна зіграє проти Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна 31 січня на ЧЄ-2022 перемогла у Амстердамі (Нідерланди) збірну Казахстану - 5:3. У півфіналі команда Олександра Косенка повинна зустрітись з Росією, яка сьогодні, 1 лютого, перемогла Грузію з рахунком 3:1.

Росія в рейтингу УЄФА йде другою, а Україна – 11-ю.

Фіналісти Євро-2022 визначаться 4 лютого.

Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко заявив, що команда не збирається зупинятися після виходу до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

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