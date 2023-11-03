Економічна ситуація

У рамках реформи корпоративного управління в Україні Кабінет Міністрів України спростив Порядок передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління. Зокрема, зменшено перелік документів, що надаються збитковими суб’єктами господарювання, які передаються до сфери управління Фонду державного майна та підлягають ліквідації). Також виділили в окремий перелік юридичні особи, реєстрація випуску акцій яких не оформлена, згідно з законодавством, або акції яких не були зараховані на рахунки депозитарних установ і відповідно на рахунки власника. Прийнята постанова має забезпечити уніфікацію механізму реалізації проблеми щодо передачі Фонду державного майна суб'єктів господарювання, реєстрація випуску акцій яких не оформлена, згідно із законодавством, та дозволить Фонду державного майна здійснити належне оформлення корпоративних прав держави в таких суб’єктах господарювання.

Також Уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту “Армія відновлення” з 6700 грн до 10 050 грн. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року — до 12 000 грн. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 27 жовтня. Сьогодні види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, а він пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Найчастіше безробітних залучають до робіт із забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій; розвантаження, фасування та доставлення гуманітарної допомоги; надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб.

За повідомленням мінагрополітики станом на кінець жовтня в Україні намолотили 63,2 млн тонн нового врожаю, з них зернових культур — 43,4 млн тонн, олійних — 19,6 млн тонн. Збір зернових та зернобобових культур провели на площі 8 849,8 тис. га при врожайності 49,0 ц/га. Збір олійних культур проведено на площі 7 813,7 тис. га, зокрема соняшника обмолочено на площі 4 687,9 тис. га, (врожайність — 23,6 ц/га), намолочено 11,1 млн тонн насіння. Продовжується збір цукрових буряків, їх викопано на площі 155,4 тис. га, накопано 7,3 млн тонн при врожайності 472,1 ц/га.

За повідомленням мінекономіки у четвер, 26 жовтня, завершився четвертий раунд консультацій з делегацією Європейського Союзу щодо підготовки плану, передбаченого програмою Ukraine Facility на 2024-2027 роки. До триденних консультацій у міністерстві економіки України долучились представники профільних міністерств та інших державних органів, залучених до підготовки.

Передбачається, що план складатиметься з 4 основних блоків — макроекономічних сценаріїв, базових реформ, економічних реформ, а також опису пріоритетних секторів економіки, які зможуть забезпечити найбільше зростання в наступні роки. Завершити роботу над проєктом плану планується до кінця листопада. Доти триватимуть консультації з усіма залученими сторонами, а також обробка та врахування пропозицій до передбачених заходів.

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Бюджетна сфера

За повідомленням міністерства фінансів, у жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги. Серед донорів у жовтні 2023 року:

Європейський Союз – 1,6 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки – 1,15 млрд доларів США (грант).

Кошти від ЄС – дев’ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США – частини п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я.

Загалом за 10 місяців 2023 року міністерство фінансів України залучило близько 35,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

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На внутрішньому ринку державних запозичень міністерство фінансів у вівторок, 31 жовтня, залучило 12 млрд гривень та 95,6 млн доларів США. Гривневі розміщення здійснювалися на строк від 6 місяців до 3 років та із дохідністю до погашення від 17,0% до 18,9%. Вартість річних запозичень у валюті для міністерства фінансів становила 4,71%.

Валютний та фінансовий ринок

Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. У такий спосіб Національний банк модернізував свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі". Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%), а за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 в. п." (22%).

Модернізація операційного дизайну монетарної політики має посилити сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. Своєю чергою, утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.

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Обсяг попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку минулого тижня скоротився разом зі зменшенням її пропозиції. Чисті інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти становили 675 млн доларів США (порівняно із 735 млн доларів США позаминулого тижня).

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) становить близько 680 млрд грн. Його утримання на цьому рівні обумовлене взаємокомпенсуючим впливом валютних інтервенцій НБУ та витратами з єдиного казначейського рахунку Уряду.

На умовах програми "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня банки видали 454 пільгові кредити на загальну суму 1,9 млрд грн. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 40 тисяч на загальну суму 155,5 млрд гривень.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.