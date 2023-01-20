Українець Гераскевич з рекордом фінішував на ЧЄ зі скелетону
Український скелетоніст Владислав Гераскевич з особистим рекордом фінішував на чемпіонаті Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На чемпіонаті Європи зі скелетону, який проходить у німецькому Альтенберзі, українець Владислав Гераскевич показав 10-й результат. Наш спортсмен програв переможцю 2,3 секунди, проте повторив особистий рекорд.
Для Гераскевича цей чемпіонат Європи став шостим у кар'єрі. На минулорічному ЧЄ українець теж посів 10 місце.
У змаганнях в рамках Кубка світу Владислав Гераскевич став 16-м – це його найгірший результат цього сезону.
Чемпіонат Європи зі скелетону
Альтенберг, Німеччина
Чоловіки
1. Метт Вестон (Велика Британія) – 1.54,16
2. Крістофер Грьоттер (Німеччина) – +0,35
3. Аксель Юнгк (Німеччина) – +0,38
...
10. Владислав Гераскевич (Україна) – +2,30
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