Українець Гераскевич з рекордом фінішував на ЧЄ зі скелетону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На чемпіонаті Європи зі скелетону, який проходить у німецькому Альтенберзі, українець Владислав Гераскевич показав 10-й результат. Наш спортсмен програв переможцю 2,3 секунди, проте повторив особистий рекорд.

Для Гераскевича цей чемпіонат Європи став шостим у кар'єрі. На минулорічному ЧЄ українець теж посів 10 місце.

У змаганнях в рамках Кубка світу Владислав Гераскевич став 16-м – це його найгірший результат цього сезону.

Чемпіонат Європи зі скелетону

Альтенберг, Німеччина

Чоловіки

1. Метт Вестон (Велика Британія) – 1.54,16

2. Крістофер Грьоттер (Німеччина) – +0,35

3. Аксель Юнгк (Німеччина) – +0,38

...

10. Владислав Гераскевич (Україна) – +2,30

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