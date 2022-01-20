Українець Лунін потрапив у стартовий склад "Реала" на матч з "Ельче"
Сьогодні, 20 січня, український воротар Андрій Лунін втретє у своїй кар'єрі зіграє за мадридський "Реал"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Реала".
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті довірився Андрію Луніну вже вдруге в сезоні. Цього разу український воротар знову зіграє в Кубку Іспанії.
Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії, де зустрінуться "Реал" та "Ельче", розпочнеться о 20:00 за київським часом. 23 січня суперники зіграють знову, але вже в рамках чемпіонату Іспанії.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 2 матчі. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".
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