Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Евертон" - "Кристал Пелас" закінчився розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0. Голи забили Домінік Калвер-Льюїн, Ентоні Гордон та Двайт Макніл.

Українець Віталій Миколенко провів на полі весь матч. Лівий захисник зіграв хороший матч і саме після його удару голкіпер "Пеласа" відбив м'яч у ноги Гордона, якому залишалось точно пробити в пусті ворота.

Після 12 матчів "Евертон" має 13 очок. Так само балів у "Кристал Пеласа" та "Борнмута".

Англійська Прем'єр-ліга

13-й тур

22 жовтня

"Евертон" - "Кристал Пелас" 3:0

Голи: Калвер-Льюїн, 11, Гордон, 63, Макніл, 84

Футбольна агентка Рафаела Пімента впевнена, що норвезький форвард Ерлінг Холанд стане першим футболістом, за якого заплатять більше ніж мільярд євро.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb