Українець Миколенко допоміг "Евертону" перемогти "Кристал Пелас" в АПЛ
У 13-му турі чемпіонату Англії з футболу "Евертон" виявився сильнішим за "Кристал Пелас"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Евертон" - "Кристал Пелас" закінчився розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0. Голи забили Домінік Калвер-Льюїн, Ентоні Гордон та Двайт Макніл.
Українець Віталій Миколенко провів на полі весь матч. Лівий захисник зіграв хороший матч і саме після його удару голкіпер "Пеласа" відбив м'яч у ноги Гордона, якому залишалось точно пробити в пусті ворота.
Після 12 матчів "Евертон" має 13 очок. Так само балів у "Кристал Пеласа" та "Борнмута".
Англійська Прем'єр-ліга
13-й тур
22 жовтня
"Евертон" - "Кристал Пелас" 3:0
Голи: Калвер-Льюїн, 11, Гордон, 63, Макніл, 84
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