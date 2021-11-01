Українець тріумфував на турнірі Ironman

Про це повідомляє офіційний сайт змагань Ironman.



Українець Юліан Дем’янов здобув перше місце серед чоловіків. Його результат 3 години 52 хвилини 17 секунд. У топ-30 кращих також українці Віктор Земцев (10-те місце), Андрій Кузьмінський (11-те місце), Євген Славний (20-те місце) та Вадим Коваленко (27-ме місце).



У загальному заліку серед жінок найкращий результат серед українок показала Ірина Василевська, вона посіла 30-те місце.



Змагання Ironman 70.3 Turkey пройшли в Белеку.





akdeniztelgraf.com

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