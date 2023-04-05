Українець Забарний дебютував в АПЛ
Український оборонець Ілля Забарний провів перший матч за англійський "Борнмут"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 4 квітня, "Борнмут" та "Брайтон" зіграли перенесений матч 7-го туру АПЛ. Зустріч закінчилась перемогою "Брайтона" з рахунком 2:0.
Захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов на заміну на 85-й хвилині, за рахунку 0:1. Українець замінив Маркоса Сенесі.
Це був дебют 20-річного Забарного в АПЛ. Взимку "Борнмут" купив українця в "Динамо" за 22,7 млн євро. Але травми заважали Забарному зіграти за англійський клуб.
У турнірній таблиці АПЛ "Борнмут" ділить 15-18 місце з "Вест Гемом", "Евертоном" і "Ноттінгемом". У команд по 27 балів.
- 4 квітня у перенесеному матчі 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" зіграв внічию з "Ліверпулем".
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