Українець Забарний дебютував в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 4 квітня, "Борнмут" та "Брайтон" зіграли перенесений матч 7-го туру АПЛ. Зустріч закінчилась перемогою "Брайтона" з рахунком 2:0.

Захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов на заміну на 85-й хвилині, за рахунку 0:1. Українець замінив Маркоса Сенесі.

Це був дебют 20-річного Забарного в АПЛ. Взимку "Борнмут" купив українця в "Динамо" за 22,7 млн євро. Але травми заважали Забарному зіграти за англійський клуб.

У турнірній таблиці АПЛ "Борнмут" ділить 15-18 місце з "Вест Гемом", "Евертоном" і "Ноттінгемом". У команд по 27 балів.