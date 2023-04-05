"Челсі" та "Ліверпуль" зіграли внічию в АПЛ: Мудрика випустили лише під кінець матчу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився внічию - 0:0. Український форвард "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на поле лише наприкінці зустрічі. На 78-й хвилині українець замінив Бена Чілвелла.

Це був перший матч для Бруно Сальтора на посаді в.о. головного тренера "Челсі" після того, як клуб звільнив Грема Поттера.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 39 балами займає 11 місце і відстає від зони Ліги чемпіонів на 11 очок.

"Ліверпуль" - восьмий - набрані 43 очки.

Англійська Прем'єр-ліга

29-й тур

4 квітня

"Челсі" - "Ліверпуль" 0:0