"Челсі" та "Ліверпуль" зіграли внічию в АПЛ: Мудрика випустили лише під кінець матчу
У перенесеному матчі 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" зіграв внічию з "Ліверпулем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився внічию - 0:0. Український форвард "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на поле лише наприкінці зустрічі. На 78-й хвилині українець замінив Бена Чілвелла.
Це був перший матч для Бруно Сальтора на посаді в.о. головного тренера "Челсі" після того, як клуб звільнив Грема Поттера.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" з 39 балами займає 11 місце і відстає від зони Ліги чемпіонів на 11 очок.
"Ліверпуль" - восьмий - набрані 43 очки.
Англійська Прем'єр-ліга
29-й тур
4 квітня
"Челсі" - "Ліверпуль" 0:0
- 1 квітня у 29-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" неочікувано поступився "Астон Віллі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе