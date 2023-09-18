Українець здобув 5 вищих освіт у 24 роки, встановивши рекорд країни

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зазначається, що це абсолютний рекорд серед українських чоловіків віком до 25-ти років. Досягнення зафіксував Національний реєстр рекордів, нагородження відбулося сьогодні, 18 вересня, в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Сам рекордсмен наголосив, що важко було не завершити навчання з 5 спеціальностей, а захистити 5 дипломів, 4 з яких - з відзнакою.

“Пишаюсь, що на такому рівні високо оцінені мої зусилля, бо скажу відверто - завершити навчання за 5 різними напрямами - то одна справа, а вийти по 4 із 5 спеціальностей на диплом із відзнакою та успішно написати та захистити дипломні роботи, - то ще більша праця! Упевнений, що студенти, випускники вишів тут зі мною погодяться”,- коментує Нотевський.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова наголосила, що це "унікальна подія для всієї України".

Нотевський розповів, що освіту за спеціальностями "Економіка", "Право" та "Державне управління та місцеве самоврядування" отримав, аби "підсилити себе в обраному напрямі діяльності та розумінні того як функціонує держава й побудовані суспільно-політичні процеси". "Менеджмент" рекордсмен закінчив для отримання "навичок щодо побудови ефективних команд та здійснення управління спільнот"

Освіта за спеціальністю "Індустрія здорового харчування" була необхідна Нотевському для власного хобі.

"На мій погляд, не лише основна діяльність повинна мати ґрунтовне фахове підсилення, а й інтереси, хобі, якщо ми теж хочемо бути успішними в них, мають нести за собою правильне та комплексне розуміння. З цим пов’язане завершення мною освітньої програми "Індустрія здорового харчування", адже я із 2020-року активно зайнявся спортом, наразі вже є кандидатом у майстри спорту із станової тяги та підйому штанги на біцепс. А спортивні результати залежать на 80% від правильного харчування, тому самі розумієте мої мотиви щодо крайньої магістратури”, - пояснив рекордсмен.

Окрім того, Нотевський заявив, що не збирається зупинятися на досягнутому.

“Нині я є аспірантом спеціальності "Менеджмент" Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Відповідно до індивідуального плану навчання разом із науковим керівником працюємо над дисертаційним дослідженням за темою "Управління підприємством на засадах ESG-концепції", - додав він.

Рекордсмен поділився, що рідні не одразу зрозуміли таку сильну жагу до навчання.

“Моя родина на початку ще здивовано реагувала на мої бажання, наміри та дії в цьому напрямі. Навіть було таке, що після першого року навчання в університеті, я лише після результатів зарахування на іншу спеціальність повідомив їм про те. Спочатку відмовляли, казали, що буде час після завершення бакалаврату і т.д, але я завжди казав, що поки є час, бажання, то треба це робити зараз, а не потім, адже усе може змінитись. Зрештою батьки звикли до цього та підтримують мене”, - ділиться хлопець.

Довідково. З вересня 2016 року по грудень 2022 року Євгеній здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління та місцевого самоврядування і магістр харчових технологій. 4 із 5 отриманих дипломів рекордсмена про вищу освіту – із відзнакою. За час навчання був лауреатом іменної академічної стипендії Президента України (2019), Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (2019) та іменної академічної стипендії Верховної Ради України (2020), неодноразово ставав переможцем Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.