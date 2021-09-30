Українець здобув титул найкращого боксера 2021 року

Про це повідомляє Федерація боксу України в Instagram.

Найкращим боксером 2021 року Хижняка визнала AIBA - Міжнародна асоціація аматорського боксу. Батько боксера Олександр Хижняк-старший - став найкращим тренером року.

Олександр Хижняк на Олімпіаді-2020 був фаворитом у категорії до 75 кг, проте сенсаційно програв у фіналі Еберту Соузі з Бразилії, пропустивши нокаутуючий удар у третьому раунді.





Нагадаємо, 7 серпня Олександр Хижняк програв у фіналі Олімпійських ігор у Токіо бразильцю Еберту Соузі та здобув срібну нагороду.

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