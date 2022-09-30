Українець Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників світу

Про це повідомляє авторитетний статистичний портал Transfermarkt.

До десятки найдорожчих лівих захисників світу увійшов універсал Олександр Зінченко, який оцінюється у 32 млн євро. Український гравець ділить 9-10 місце зі своїм конкурентом по "Арсеналу" Кіраном Тірні.

Очолив список 21-річний канадець Альфонсо Девіс з "Баварії". Північноамериканця оцінили у 70 млн євро.

Найдорожчі ліві захисники світу за версією Transfermarkt:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія") - 70 млн євро

2. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") - 65 млн євро

3. Тео Ернандес ("Мілан") - 55 млн євро

4. Марк Кукурелья ("Челсі") - 55 млн євро

5. Нуну Мендеш ("ПСЖ") - 50 млн євро

6. Ферлан Менді ("Реал") - 40 млн євро

7. Бен Чілвелл ("Челсі") - 38 млн євро

8. Хосе Гая ("Валенсія") - 35 млн євро

9. Кіран Тірні ("Арсенал") - 32 млн євро

10. Олександр Зінченко ("Арсенал") - 32 млн євро

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