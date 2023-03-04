Україні може готувати відвід військ з деяких районів Бахмута, - ISW

Про це пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні.

Російські війська намагаються захопити Бахмут, місто, де до війни мешкало близько 70 тисяч осіб, приблизно з травня 2022 року і зазнають величезних втрат.

Кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два важливі мости в районі Бахмута – один через річку Бахмутівка у північно-східній частині міста та один на шляху до селища Хромове, на захід від Бахмута, пише ISW.

Превентивне знищення мостів може бути показником того, що українські війська розраховують завадити просуванню російських військ у східній частині Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу російських сил із Бахмуту на захід. Радник президента України Олександр Роднянський заявляв 28 лютого, що українські війська можуть у разі потреби відступати з позицій у Бахмуті. Він також зазначив, що район на захід від Бахмута укріплений, тому навіть у разі відступу ЗСУ з міста російські сили не зможуть швидко просунутися вперед.

Якщо українське військове командування визнає за необхідне відвести війська, то, судячи з заяв української сторони, це буде обмежений і контрольований відхід військових з особливо складних секторів східного Бахмуту, вважають експерти.