31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури. З літаків стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 було випущено 55 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Якщо хтось думає, що це відповідь на удари дронами у Севастополі, включно з флагманом Чорноморського флоту "Адмірал Макаров", то вони помиляються. Це просто системний терор, така масова атака російських крилатих ракет потребує тривалої підготовки, адже маршрут кожної ракети Х-101 прокладається майже в ручному режимі.

Цієї доби, за нашими даними, флагмана на бойовому чергуванні не було. Зараз там 2 носії "Калібрів". Атака дронів по Севастополю дійсно була результативною і зменшила потенціал нападу російськими ракетами.

Сили ППО демонструють неймовірну ефективність

Ракети Х-101 мають дальність до 5 тис. км і зараз використовуються для ударів по критичній інфраструктурі. Попри те, що запаси цих ракет вичерпуються, ворог все одно останнім часом використовує їх. Вони вважаються більш точними в російському арсеналі. Наші Повітряні сили у боротьбі з крилатими ракетами демонструють неймовірне з огляду на відсоток знищення ракет. Один із наших генералів сказав, якщо ППО збиває 30% ракет – то це гарний показник, але наші військові втричі перевищили нормативи цього дня.

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, тактика росіян сьогодні була звичайною. Застосування стратегічної авіації, БПЛА майже не було. 2 випадки на півночі було зафіксовано. Авіація завдавала ударів з півночі Каспію та Волгодонська кількома хвилями. 45 із 55 ракет було збито, це дуже хороший результат. Навіть 30% збиття таких технологічних ракет, які спроєктовані так, щоб проходити ППО – це успіх. Застосовувались ЗРК, авіація допомагала і ПЗРК.

Нові системи ППО для України: NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та в перспективі Patriot

Ігнат додав, що система IRIS-T одна і працює на 100% ефективно. Сподіваємось, що педантичність та обов’язковість німців покажуть себе і нам нададуть вчасно ще три обіцяні системи. А також розширять виробництво, щоб Україна отримувала ще комплекси й ракети для них. Ефективність IRIS-T близька до 100%, комплекс не помиляється. Система фактично автоматична, людський фактор зведений до мінімуму. Потужні ракети, які летять просто в яблучко. Більше б нам такого добра і все було б добре в нашому небі.

Речник повідомив, що очікування систем NASAMS є. Станеться це скоро. Ми побачимо, як він гарно працює і захочеться більше. З ракетами проблем не має виникати, бо вони на озброєнні майже у всіх країнах НАТО. NASAMS, IRIS-T та в перспективі Patriot, можуть працювати в єдиному інформаційному полі в реальному часі – мати обмін інформації про повітряні цілі. Якщо десь комплекс не відпрацював чи не дістав фізично, то ціль може знищити інший комплекс. Гарна перспектива поєднати всю цю систему в єдину.

Наші штатні комплекси БУК-М1 та С-300 мають певні можливості щодо перехоплення балістичних цілей. Це вимагає достатньо високої професійності особового складу. Ми впритул наблизились до отримання комплексу, який має не лише протиповітряні, а й протиракетні можливості. Скоро українське небо захищатиме зенітно-ракетний комплекс SAMP/T. Італія та Франція погодились надати батарею цього ЗРК.

За даними ЗМІ, він ввійде у пакет допомоги, який запросила Україна у нової прем’єрки Італії. Офіційне рішення має бути десь у середині листопада. Він може збивати й іскандери, і іранські ракети. Згідно з домовленостями, Італія має надати радіолокаційні станції, а Франція пускові установки та ракети. Сам комплекс складається з радіолокаційної станції, яка може бачити цілі на дальності 600 км, кабіни бойового управління та до шести самохідних пускових установок – в кожній з них 8 зенітних ракет. Комплекс може знищувати літаки на відстані до 100 км. Це найбільша дальність, яка буде. Дальність знищення балістичних ракет є меншою – до 25 км. Якщо ми вчасно почнемо підготовку військових, то він стане гарним доповненням до NASAMS та IRIS-Т.

Новітні українські РЛС

За словами Ігната, радіолокаційні станції, які мають ЗСУ сьогодні, у них повний цикл виробництва в Україні. Це уже новітні станції. Треба розуміти, що ми працюємо в умовах війни. Противник дещо знищив – перші удари противника були по РЛС, щоб засліпити Повітряні сили й знищити засоби виявлення. Є виробництво, яке продовжує працювати, але якщо західні країни нам із цим допоможуть, ніхто не буде проти.